200 квартир осталось без отопления и горячей воды: жители возмущены работой аварийной службы

„Вчера во второй половине дня у нас пропала горячая вода и отопление. Мы обратились в „Вильнюсские теплосети“, нам сказали, что с их стороны все в порядке, надо обращаться к администратору дома.
Администратор – Mano būstas. Мы обратились к нему, вызвали аварийную. Аварийная приехала через 4 часа, мы позвонили около 17 ч., нам сказали, что мастер приедет примерно в 21.30 ч.“, – сказала жительница многоквартирного дома.
„Конечно, тот факт, что больше 200 квартир остались без горячей воды и отопления, когда за окном +2 – мало кого интересует. До 21:30 ч. никакой информации и тепла“, – прибавил он.
Когда одна из жительниц позвонила во второй раз, ей сказали, что аварию может устранить лишь один мастер.
„Нам сказали, что он работает с 8 до 17 ч., поэтому ночь нам придется пережить.
А дом у нас старый, нереновированный, поэтому без отопления температура в помещениях сразу снижается.
Я спрашивала, почему аварийная работает в режиме 24/7, а поломку устранить не может, приходится ждать, когда наступят рабочие часы, никто на мой вопрос не ответил“, – сказала женщина.
„Как-то сложно поверить, что в наше время, когда все модернизировано, автоматизировано, температуру регулируют в зависимости от температуры на улице, а люди вынуждены сидеть без отопления, поскольку лишь один мастер на весь город может устранить проблему. Какой-то нереальный сериал“, – продолжила она.
Представитель Mano būstas Паулюс Угянскис сказал, что отопление и воду подключили утром следующего дня.
„Мы понимаем, что такие ситуации доставляют неудобства, но надо понимать, что в домах, которым 50 лет, такие аварии иногда случаются.
Когда поступила информация, наша служба выехала на место происшествия. В ходе проверки выяснили, что проблема в сложной поломке – перегорел предохранитель управления теплом, а это специфическая и редкая деталь. Поскольку поломка была зафиксирована вечером, не было возможности сразу достать деталь.
Но мы стали искать выход. Благодаря упорству наших специалистов и работе всей команды, на следующий день с утра деталь удалось достать и устранить поломку“, – сказал он.
Он уточнил, что аварийная служба компании работает круглосуточно.
„Поэтому мы всегда готовы реагировать на вызов. Эта ситуация была внеочередной, но мы еще раз доказали, что можем решать даже сложные проблемы.
Мы благодарим наших клиентов за терпение и понимание, а специалистов аварийной службы за то, что они умудряются найти выход из таких сложных и внеочередных ситуаций“, – сказал Угянскис.