200 квартир осталось без отопления и горячей воды: жители возмущены работой аварийной службы

„Вчера во второй половине дня у нас пропала горячая вода и отопление. Мы обратились в „Вильнюсские теплосети“, нам сказали, что с их стороны все в порядке, надо обращаться к администратору дома.

Администратор – Mano būstas. Мы обратились к нему, вызвали аварийную. Аварийная приехала через 4 часа, мы позвонили около 17 ч., нам сказали, что мастер приедет примерно в 21.30 ч.“, – сказала жительница многоквартирного дома.

„Конечно, тот факт, что больше 200 квартир остались без горячей воды и отопления, когда за окном +2 – мало кого интересует. До 21:30 ч. никакой информации и тепла“, – прибавил он.