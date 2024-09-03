2 сентября девятиклассник еще был без школы: родители возмущены

Однако и в августе сын не получил места в школах. Тогда из муниципалитета позвонили мужу Виктории и предложили выбирать школы, где есть свободные места.

„Мне звонили, предлагали гимназии в Каролинишкес, на Озо, но я отказалась – я сказала, что мы указали школы, в которых сын хочет учиться. Я попросила дать нам возможность поменять школу на ту, в которой учится дочь, это сделали и сказали ждать августа“, – рассказала Виктория.

Виктория с семьей живет в столичном микрорайоне Пашилайчай. Ее 15-летний сын – девятиклассник, он окончил 8 классов в школе рядом с домом. в 9-м классе в этой школе ему не досталось места, поэтому Виктория в заявление включила другие школы, где были свободные места, но ни в одной из них сын места не получил.

„Мы отказались, это не были те школы, которые мы указали, все они - далеко от дома. В пятницу нам пришло письмо с указанием тех же школ, плюс школа в Салининкай. Нас призвали скорее выбирать, как на базаре“, – рассказала Виктория.

Семья передала еще один запрос в муниципалитет, обратилась и в Службу по правам ребенка.

„Нормально ли получать такие предложения, когда рядом с домом несколько школ, когда сестра учится рядом? Нормально ли это с точки зрения благосостояния ребенка, если он будет учиться непонятно где? Мы не требуем конкретную одну гимназию, но указали другие школы, в которые ребенок может пойти пешком и успевать на занятия после школы“, – сказала Виктория.