16 общественных деятелей будут награждены памятной медалью "Служите Литве"

В марте этого года 16 общественных деятелей будут награждены памятной медалью Габриэле Петкявичайте-Бите "Служите Литве". Во вторник комиссия по оценке кандидатов во главе с писателем Стасисом Кашаускасом тайным голосованием выбрала лауреатов этой медали 2024 года.