15 декабря вступает в силу запрет на ловлю некоторых видов рыб

С 15 декабря по 31 января ловля налима запрещена во всех водоемах. В этот период также запрещено ловить любую рыбу в темное время суток, от заката до восхода солнца, а также в основных местах нереста налима: река Нямунас от устья реки Геге до Юрбаркасского моста и река Невежис от устья реки Геге до моста Бабтай.

В памятке, подготовленной Департаментом охраны окружающей среды, рыбаки найдут важную информацию о датах запрета на ловлю и сроках вылова определенной рыбы, о количестве и размерах рыбы, которую разрешено ловить, о разрешенных и запрещенных орудиях лова, а также о разрешениях на любительскую рыбалку.

В период действия запрета будут штрафовать рыбаков за каждого пойманного налима, вне зависимости от способа рыбалки. За нарушения полагается: административный штраф до 300 евро, конфискация орудий лова, лодок и другого рыболовного оборудования. Также придется компенсировать ущерб, нанесенный рыбным запасам, заплатив 240 евро за каждого пойманного налима.