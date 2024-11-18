115 000 водителей могут лишиться водительских удостоверений – времени осталось немного

Палюлис в передаче на Delfi рассказал, что водителям, у которых справки действуют 60 дней, Regitra еще в конце октября выслала уведомления. Специалист рекомендовал проверить свои контакты на сайте водителей, чтобы такие напоминания приходили и в будущем.

„Пассивнее всего люди из возрастной группы 25-30 лет, а самые пунктуальные 40-55-летние водители. Мы также видим, что больше всего этот вопрос заботит женщин. Поэтому призываем позаботиться не только о себе, но и о своих близких, чтобы и после Нового года вы могли управлять автомобилями“, – сказал представитель Regitrа Таутвидас Палюлис.

По данным Regitrа, в октябре 2023 г. было больше 442 000 водителей, которые должны были до 1 января 2025 года пройти медосмотр, в этом году таких осталось 115 000.

„Это необязательно, но мы призываем оставить контакты для обмена информацией. После Нового года мы информируем, когда приближается срк, чтобы вы его не пропустили“, – сказал Палюлис.

По данным страховой компании, в этом году в рамках оплаты программы профилактики здоровья для водителей, здоровье проверило на 66% больше водителей, у которых есть такая страховка, чем в 2023 г. и больше чем в два раза больше, чем в 2022 году.