115 000 водителей могут лишиться водительских удостоверений – времени осталось немного

По данным Regitrа, в октябре 2023 г. было больше 442 000 водителей, которые должны были до 1 января 2025 года пройти медосмотр, в этом году таких осталось 115 000.
„Пассивнее всего люди из возрастной группы 25-30 лет, а самые пунктуальные 40-55-летние водители. Мы также видим, что больше всего этот вопрос заботит женщин. Поэтому призываем позаботиться не только о себе, но и о своих близких, чтобы и после Нового года вы могли управлять автомобилями“, – сказал представитель Regitrа Таутвидас Палюлис.
Для получения справки надо обращаться к своему семейному врачу.
Палюлис в передаче на Delfi рассказал, что водителям, у которых справки действуют 60 дней, Regitra еще в конце октября выслала уведомления. Специалист рекомендовал проверить свои контакты на сайте водителей, чтобы такие напоминания приходили и в будущем.
„Это необязательно, но мы призываем оставить контакты для обмена информацией. После Нового года мы информируем, когда приближается срк, чтобы вы его не пропустили“, – сказал Палюлис.
По данным страховой компании, в этом году в рамках оплаты программы профилактики здоровья для водителей, здоровье проверило на 66% больше водителей, у которых есть такая страховка, чем в 2023 г. и больше чем в два раза больше, чем в 2022 году.
„С 2025 года если у водителя нет действующей медицинской справки, не будут действовать его права. У водителей осталось чуть больше месяца для прохождения комиссии. Как только водитель пройдет медосмотр, его права автоматически будут действовать дальше, ничего дополнительно делать не придется“, – сказала представитель Gjensidige Виктория Катилене.
Она обратила внимание на то, что в случае совершения ДТП, когда водительское удостоверение будет недействительным, страховая компания погасит страховку и начнет процедуру взыскания этих средств с водителя. „Поэтому, если у вас нет справки о медосмотре, у вас будут не только административные проблемы, но вас ждут также и финансовые последствия“, – сказала Катилене.
По ее словам, новый порядок должен снизить число ДТП, которые происходят из-за проблем со здоровьем у водителей. „Практика показывает, что водители из-за проблем со зрением или слухом, нарушением сердечного ритма и из-за неврологических и психических болезней, чаще становятся виновниками ДТП. Возможно, новый порядок снизит число таких ДТП“, – заметила Катилене.
Чтобы узнать, сколько действует справка, Катилене рекомендует водителям посетить сайт Regitrа и проверить данные.
Водители-любители до 65 лет проходят комиссию раз в 10 лет, с 66 до 79 лет – раз в 5 лет, а старше 80 лет– раз в два года. Водители-профессионалы – до 80 лет – раз в два года, с 80 лет – раз в год.