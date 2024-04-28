11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете

Лук и чеснок
Даже если вы съели блюдо с чесноком или сырым луком на завтрак, вы будете "радовать" запахом всех, кто окажется с вами рядом, до 24 часов. К счастью, это легко исправить. Употребление в пищу некоторых продуктов, таких как сырое яблоко или листья мяты, может помочь вам дезодорировать дыхание после употребления чеснока.
Алкоголь
Для людей, которые боятся летать, употребление алкоголя может показаться способом успокоиться. Или вы летите в отпуск и хотите себя побаловать себя алкоголем уже по дороге. Но подумайте дважды: по данным Аэрокосмической медицинской ассоциации, полет сам по себе способствует дегидрации. Сидение в стесненной позе более четырех часов у людей с высоким риском образования тромбов увеличивает эту вероятность, а обезвоживание организма из-за алкоголя добавляет еще один уровень риска.
Сухофрукты
Если у вас недавно диагностировали астму и вы не особенно знакомы с ее триггерами, то можете сильно пожалеть о том, что взяли с собой в полет курагу. Во многих сухофруктах содержатся сульфиты, которые способствуют приступу астмы. Кроме того, по данным Аэрокосмической медицинской ассоциации, более низкий уровень кислорода в самолете может усугубить проблемы с дыханием.
Кофе
Вы так привыкли к этому бодрящему напитку, что заказываете его и в самолете. Но кофе содержит кофеин, и вы обязательно начнете раздражать своих соседей походами в туалет. Исследование показало, что 6 миллиграммов кофеина на килограмм веса тела могут действовать как мочегонное средство, приводя к потере жидкости, натрия и калия. К тому же большая доза кофеина может привести к таким симптомам, как головная боль или мышечные спазмы.
Орехи и ореховое масло
Арахис — удобная закуска, но вам придется от нее воздержаться, если стюардесса объявит, что у кого-то на борту сильная аллергия на орехи. Поскольку самолет перерабатывает часть воздуха из салона, вскрытие мешка с орехами может вызвать у кого-то из пассажиров аллергию.
Салями
Бутерброд с салями, который вы купили в аэропорту, может подвести вас во время полета. Салями считается пищей с высоким содержанием гистамина. У тех, кто чувствителен к гистамину, салями может усугубить аллергию дыхательных путей, превратив взлет и приземление в кошмар. В следующий раз выбирайте бутерброд с курицей.
Водопроводная вода
Несомненно, авиакомпании раздают воду в бутылках, но их кофе и чай делаются из водопроводной воды. В соответствии с правилами, касающимся питьевой воды для воздушных судов, авиакомпании должны проверять свои водопроводные системы на предмет кишечной палочки не реже одного раза в пять лет. Так что все возможно.
Фасоль, горох и чечевица
Как отмечает Аэрокосмическая медицинская ассоциация, изменение давления в самолете может привести к увеличению газа в кишечнике до 25 процентов. А если богатые клетчаткой бобовые вызывают у вас вздутие живота на земле, то представьте, что они могут сделать с вами в небе.
Готовый бутерброд
Бутерброд с яйцом и ветчиной содержит много натрия (соли). В одном сэндвиче может содержаться почти суточная рекомендуемая доза натрия. И весь этот натрий может повысить ваше кровяное давление, особенно когда низкий уровень кислорода во время полета создает дополнительную нагрузку на ваше сердце. Безопаснее будет перекусить йогуртом или другими продуктами с низким содержанием соли.
Газированные напитки
Низкий уровень кислорода может сделать полет особенно трудным для людей с заболеваниями легких — они могут испытывать проблемы с дыханием. А употребление газированных напитков на большой высоте может увеличить давление на легкие. Аэрокосмическая медицинская ассоциация рекомендует избегать газированных напитков, которые могут увеличить газообразование и ухудшить дыхание.
Темный шоколад
Когда мы думаем о кофеине, то обычно представляем кофе, но темный шоколад тоже содержит кофеин, и если вы увлечетесь и съедите целую плитку, то эффект будет схожий. Вы станете нервозными и тревожнее воспримете турбулентность.