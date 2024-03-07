11 марта в Вильнюсе: мероприятия и ограничения

С 21 ч. 10 марта до 14 ч. 11 марта будет запрещена стоянка автомобилей на ул. Гинею от А.Тумено до проспекта Гедиминаса.

в 4-14 ч. 11 марта будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от А.Гоштауто до Ю.Тумо-Вайжганто, а также на Гинею от А.Тумено до проспекта Гедиминаса.

Бесплатный транспорт будет курсировать по субботнему расписанию.

Во время шествий 11 марта возможны отклонения от расписаний автобусов, 1G, 3G, 10, 11, 22, 33, 53, 73, 88, 89 маршрутов и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17 маршрутов.

В 9 ч. состоится церемония возложения цветов у памятника 11 марта "Весть" на площади Независимости.

10–17 ч. мероприятия в парламентском центре посетителей (проспект Гедиминаса, 60, Вильнюс): творческие мастерские для детей, викторина, показ видеоматериалов.

12 ч. церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Независимости.