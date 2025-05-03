11 часов в поезде до Таллинна: как все выглядит на практике

Специального вагона-ресторана в поезде нет. Еду пассажирам приносят на их место. Они едят там, где сидят.

Многие люди привыкли брать с собой в поезд еду: бутерброды, напитки в термосах, но в поезде есть меню, можно заказать разную еду, выбор немаленький.

На одних участках пути пассажиров в вагоне бывает меньше, на других - больше, не все едут до конца маршрута. Поезд останавливается в Кайшядорисе, Йонаве, Кедайняй, Радвилишкисе, Шяуляй, Йонишкисе, а также в некоторых городах Латвии и Эстонии.

Поезд выезжает из Вильнюса в 7 ч. Есть вагоны первого и экономического класса. Ориюс ехал во втором.

Поездка длится 10.30 ч. с одной пересадкой. На границе Латвии и Эстонии пассажиры быстро переходят из литовского поезда в эстонский.

Один из плюсов поезда - возможность ходить во время поездки.

В Ригу поезд прибывает через 4 часа. Когда появился этот маршрут, пассажиром приходилось делать две пересадки, сейчас в Риге выходить не надо.

Участок от Риги до границы с Эстонией поезд преодолел очень быстро. На нем много городов и деревень, поэтому было интересно смотреть в окно.

Пересадка ждала в Валге. Она не занимает немного времени – на той же платформе люди из одного поезда переходят в другой.

Поездка длилась ровно 10.30 ч.