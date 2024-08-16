10 правил правильного сбора грибов и места, где их нельзя собирать

В Литве есть охраняемые территории, где природе позволено развиваться естественным путем. Это строго охраняемые заповедники, призванные сохранить редкие виды, другие биологические ценности и уникальные ландшафты. Целью защиты природных богатств является обеспечение развитию естественных природных процессов, поэтому посещение заповедников запрещено и не допускается никакая экономическая деятельность. Это регулируется Законом об условиях использования специальных земель. Об этом информируют предупреждающие знаки, установленные на границах заповедников.
В последнее время в ходе реализации проекта Службы охраняемых государством территорий возле резерватов было установлено множество запрещающих знаков и стрелок. Посмотреть, где находятся резерваты, можно в Государственном кадастре особо охраняемых территорий.
Поэтому еще раз напоминаем, что собирать грибы можно во всех лесах Литвы, кроме заповедников. Резерваты являются наиболее строго охраняемыми территориями, посещение их в научных и образовательных целях возможно только со специалистом по охраняемым территориям. Дары природы необходимо собирать ответственно, избегая ущерба природе. За сбор дикорастущих растений или грибов, повреждение или уничтожение их растительности на территории заповедника налагается штраф в размере 80–700 евро. За сбор или продажу грибов, занесенных в Красную книгу Литвы, предусмотрен штраф в размере 250–1000 евро. О замеченных возможных нарушениях природоохране можно сообщить по общему номеру экстренной помощи 112.
В сезон сбор ягод (например, сбор клюквы) разрешен жителям деревень, расположенных вблизи заповедников. В большинстве случаев Дирекция охраняемых территорий информирует местных жителей, когда они могут собирать дары природы.
Например, в регулируемой охранной зоне заповедника Пунская пуща в 2024 году с 1 августа до 30 сентября разрешено собирать ягоды и грибы местным жителям, задекларировавшим место жительства в соседних деревнях и частных домах (деревни Панемунинкай, Бундоряй, Стражишкяй Алитусской сянюнии, Алитусского районного самоуправления) и имеющим при себе документ, подтверждающий их личность. В таких случаях сбор грибов и ягод в заповедниках разрешается только для удовлетворения потребностей самих жителей.
Напоминаем, что по особенностям создания и организации деятельности могут быть: государственные заповедники, заповедники, расположенные на комплексных охраняемых территориях, заповедные районы. В Литве действуют 3 государственных природных заповедника (Чяпкяляй, Каманос, Вешвиле) и 2 культурных государственных заповедника (Кярнавский и Вильнюсский замки), 36 природных и 2 культурных заповедника, а также 1 заповедник (Дубравос) и биосферный заповедник (Жувинтас).