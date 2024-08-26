2024.08.26 07:00

10 фактов о Вильнюсе, о которых знают не все жители столицы Литвы

 
ru.DELFI.lt
Šv. Onos bažnyčia ir Bernardinų ansamblis
Šv. Onos bažnyčia ir Bernardinų ansamblis
ФОТО: DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Вильнюс – точка G Европы. Такой информацией о столице Литвы несколько лет назад делилось агентство Go Vilnius. Постоянно ищут что-то новое об этом городе, однако элементарные факты не всегда известны даже жителям Вильнюса, пишет портал madeinvilnius.lt.

Старый город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из самых больших и хорошо сохранившихся средневековых старых городов в Европе.

Pilies gatvė

Вильнюсский университет, основанный в 1579 году, является одним из старейших университетов Восточной Европы. Он имел большое значение для развития культуры и науки в регионе.

Вильнюс славится разнообразием архитектурных стилей – готика, ренессанс, барокко и неоклассицизм – они отражают богатую историю города и культурное влияние.

Vilniaus universitetas (nuotr. Edgaro Kurausko)

В Вильнюсе есть множество галерей, рисунков на улицах и творческих пространств, в которых свои творения экспонируют местные и международные деятели искусства.

Ужупис – богемный район города, в 1997 году он был объявлен Независимой республикой со своей конституцией, флагом и даже президентом.

Užupis

Вильнюсская телебашня высотой 326,5 м - самая высокая постройка в Литве.

Музей жертв геноцида, который находится в бывшем здании КГБ, рассказывает об истории Литвы в годы оккупации и служит мемориалом жертвам тоталитарных режимов.

Televizijos bokštas

Улица Литераторов (Литерату) в Вильнюсе украшена табличками и произведениями искусства, посвященным известным литовским писателям, поэтам и интеллектуалам.

Literatų gatvė

Костел Св. Анны - шедевр поздней готики, который славится сложными узорами из кирпичей. Это один из самых красивых храмов Литвы.

Šv. Onos bažnyčia

Вильнюсский Tech Parkas, основанный в 2016 году, является одним из самых больших центров в странах Балтии, поощряющий развитие инноваций и предпринимательства в городе.

Sapiegų parkas

Это далеко не все интересные факты о Вильнюсе, но важнейшие из них.

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