1 сентября в Литве нельзя будет купить алкоголь

Согласно запрету, установленному в Законе о контроле над алкоголем в 2006 году, продажа одурманивающих напитков в торговых сетях не допускается по случаю Дня науки и знаний.

Хотя начало нового учебного года будет отмечаться во многих учебных заведениях страны в понедельник, 2 сентября продажа алкоголя в магазинах страны будет запрещена только в воскресенье.