2025.04.29 18:25

1 мая останется в списке праздников

 
ru.DELFI.lt
Gegužės 1-osios eisena
Gegužės 1-osios eisena
ФОТО: Sarunas Mazeika | DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Сейм отклонил инициативу либералов об исключении из перечня праздников Дня международной солидарности трудящихся, отмечаемого 1 мая.

Предусматривающие это поправки в Трудовой кодекс, внесенные во вторник депутатом парламента либералом Симонасом Гентвиласом, поддержали 23 члена Сейма, 33 выступили против, 10 политиков воздержались. Члены Сейма не согласились вернуть проект на доработку и отклонили его.

Члены оппозиционной фракции Движения либералов предлагали сделать 1 мая рабочим днем, но оставить его в календаре памятных дней.

Депутат Сейма С. Гентвилас сказал, что в Литве нет устоявшейся традиции празднования 1 мая. По его наблюдениям, многие используют этот выходной день в личных целях.

„Абсолютное большинство членов Сейма, скорее всего, будет у гриля, устоявшихся традиций празднования нет“, - сказал С. Гентвилас.

Его поддержал консерватор Юргис Разма, заявивший, что традиций праздника 1 мая нет и они не формируются. Хотя социал-демократы, по его словам, празднуют, „ничего массового из этого не выходит“.

Социал-демократ Альгирдас Сисас, возмущенный инициативой С. Гентвиласа, заявил, что либералам не хватает воображения, „потому что практически на каждой сессии они предлагают одно и то же – отменить праздник 1 мая“.

Депутат Сейма Айдас Гядвилас также считает, что это „пустая трата рабочего времени Сейма“.

Кстати, в Сейме и раньше звучали инициативы об отмене праздника Дня международной солидарности трудящихся, однако парламентарии предыдущих созывов их не поддержали.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии