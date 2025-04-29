1 мая останется в списке праздников

Предусматривающие это поправки в Трудовой кодекс, внесенные во вторник депутатом парламента либералом Симонасом Гентвиласом, поддержали 23 члена Сейма, 33 выступили против, 10 политиков воздержались. Члены Сейма не согласились вернуть проект на доработку и отклонили его.
Члены оппозиционной фракции Движения либералов предлагали сделать 1 мая рабочим днем, но оставить его в календаре памятных дней.
Депутат Сейма С. Гентвилас сказал, что в Литве нет устоявшейся традиции празднования 1 мая. По его наблюдениям, многие используют этот выходной день в личных целях.
„Абсолютное большинство членов Сейма, скорее всего, будет у гриля, устоявшихся традиций празднования нет“, - сказал С. Гентвилас.
Его поддержал консерватор Юргис Разма, заявивший, что традиций праздника 1 мая нет и они не формируются. Хотя социал-демократы, по его словам, празднуют, „ничего массового из этого не выходит“.
Социал-демократ Альгирдас Сисас, возмущенный инициативой С. Гентвиласа, заявил, что либералам не хватает воображения, „потому что практически на каждой сессии они предлагают одно и то же – отменить праздник 1 мая“.
Депутат Сейма Айдас Гядвилас также считает, что это „пустая трата рабочего времени Сейма“.
Кстати, в Сейме и раньше звучали инициативы об отмене праздника Дня международной солидарности трудящихся, однако парламентарии предыдущих созывов их не поддержали.