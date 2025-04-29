1 мая останется в списке праздников

Предусматривающие это поправки в Трудовой кодекс, внесенные во вторник депутатом парламента либералом Симонасом Гентвиласом, поддержали 23 члена Сейма, 33 выступили против, 10 политиков воздержались. Члены Сейма не согласились вернуть проект на доработку и отклонили его.

Члены оппозиционной фракции Движения либералов предлагали сделать 1 мая рабочим днем, но оставить его в календаре памятных дней.

Депутат Сейма С. Гентвилас сказал, что в Литве нет устоявшейся традиции празднования 1 мая. По его наблюдениям, многие используют этот выходной день в личных целях.

„Абсолютное большинство членов Сейма, скорее всего, будет у гриля, устоявшихся традиций празднования нет“, - сказал С. Гентвилас.