1 мая - государственный праздник в разных странах мира

1 мая - Международный день солидарности трудящихся трудящихся или День труда. Это праздник, связанный с темой труда, отмечаемый под различными названиями во многих государствах и территориях 1 мая или в первый понедельник мая. Это государственный праздник в разных странах мира. Его цель - проявление уважения к рабочим, в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.