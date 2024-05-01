1 мая - государственный праздник в разных странах мира

1 мая на календаре в Литве - День кукушки. В этот день вы обязательно услышите голос этой птицы в лесу.
Литовцы верят, что кукушка - птица богини судьбы Лаймы, поэтому она может "накуковать" удачу и предупредить о несчастье.
Пастухи, услышав кукушку, спрашивали, сколько лет им осталось ходить в пастухах, а девушки – когда они выйдут замуж. Старикам кукушка своим кукованием отсчитывает последние годы жизни.
Если кукушка начнет куковать, когда на деревьях появятся листья, год будет хорошим.
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