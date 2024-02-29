1 марта начинается прием в столичные школы: что важно знать?

Родители, желающие поступить в школы с конкурсным приемом или школы со специализированными образовательными (инженерными/спортивными) программами, элементами особой педагогической системы, должны подать заявление до 31 марта.
Заявления должны подать родители будущих первоклассников, учеников, меняющих школу, переходящих из прогимназии в гимназию, родители учеников, переезжающих в столицу, и родители учеников, переходящих на программу более высокого уровня — 5, 9 (1 гимназический) или 3 (3 гимназический) — в той же школе.
Основные моменты
- В заявлении вы можете указать три учебных заведения, одно из которых должно находиться в районе вашего заявленного места жительства. Если вы не укажете школу по месту жительства, система не позволит вам подать заявление (зоны обслуживания школ можно посмотреть здесь). Заявления, поданные в систему, автоматически направляются во все школы, указанные в заявлении, для дальнейшей организации приема.
- Если школа получает больше заявлений, чем может принять, она будет следовать приоритетным и не приоритетным критериям приема, указанным в описании. Например, к приоритетным критериям относятся: дети-сироты, дети из многодетных семей, наличие сестры или брата в той же школе и т.д., а также дети с одним родителем.
- В мае родители получат первые приглашения для зачисления в школы с конкурсным набором или школы со специализированными образовательными (инженерными/спортивными) программами и элементами особой педагогической системы.
- Приглашения в остальные школы будут разосланы в начале июня. Родители также будут проинформированы о приглашениях отдельным сообщением на указанный ими адрес электронной почты. Представители ученика должны будут подтвердить одно из приглашений и подписать электронный договор с учебным заведением.
- Те, кто подавал заявку, но не принят в школы по конкурсу или со специализированными образовательными программами, смогут пересмотреть свои заявления с 30 по 31 мая.
Подать заявление можно на сайте svietimas.vilnius.lt, войдя в систему с помощью электронного банка или другого средства электронной аутентификации. С порядком приема в учебные заведения можно ознакомиться на их сайтах или в разделе "Актуальная информация" на сайте www.svietimas.vilnius.lt. Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в разделе D.U.K.