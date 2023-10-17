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Cаммит НАТО в Вильнюсе
Общество
Общество
Отопительный сезон в Паланге: обещают снижение цен
Общество
Компания "Литовские железные дороги" на прошлой неделе отклонила 38 заявок на перевозку грузов
Общество
Эфир Delfi о выборах в Польше: каким будет новое правительство, отношения с Литвой, Украиной, ЕС?
Общество
Представитель Литовского Красного Креста: на номер 111 уже поступили первые звонки с просьбой о помощи
Общество
Жительница Кедайняйского района сделала фотографию редкой в Литве птицы
Общество
Уровень бедности в Литве не меняется с момента вступления в ЕС – около 20%
Общество
Служба занятости: расширяется спектр услуг для долгосрочных безработных и других лиц
Общество
Коронавирус в Литве: за сутки установлено 600 новых случаев, скончался один человек
Общество
Литва и Латвия стали лидерами среди экспортеров вина в Россию
Общество
В Литве завершилось приглашение к утилизации асбестовых отходов: поступило 33 заявки
Общество
Бич людей нашего времени – панические атаки: психолог назвала, кто под угрозой, и как с ними совладать
Общество
Население Вильнюса быстро растет, литовцев в нем всего 2/3
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Общество
Прогнозируют холодную погоду, возможен снег
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Общество
В Вильнюсе полиция провела рейд, за 1,5 часа выписала 23 штрафа
Общество
Опять перемены: в Вильнюсе меняется расписание некоторых автобусов
Общество
В Литве растет количество случаев заражения COVID-19, гриппом и ОРВИ
Общество
В Каунасе массово эвакуировали образовательные учреждения, в Казлу Руде введен план "Щит"
Общество
В Юрбаркском, Лаздийском и Тельшяйском районах начинается отопительный сезон
Общество
В Каунасе официально начинается отопительный сезон
Общество
Regitra объявляет осеннюю распродажу номеров
Общество
Эфир Delfi: новая волна "минирования" в Литве, выборы в Польше, 700 шагов по украинскому Вильнюсу
Общество
Сегодня из Израиля рейсом AirBaltic прилетят граждане Латвии, Литвы и Эстонии
Общество
Зарплата медработников вырастет минимум на 10%
Общество
Ушла из жизни одна из акционеров Achemа Юрате Жадейкене
Общество
Навицкас: забастовка учителей продолжится в полном объеме в конце ноября
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