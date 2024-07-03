Почему Литве в Вашингтоне приходится отчаянно бороться за внимание: особенно интересует один вопрос

Насколько хорошо голос маленькой страны, конкретно Литвы, может быть слышен в Вашингтоне? Кто и как ее представляет, какие акценты доминируют на повестке, в кулуарах, за занавесом, на вечерних встречах или в кругах, где ходят слухи, и какая от этого польза?
После всех формальных функций - это одни из самых важных вопросов, которые себе задает (или должен задавать) любой литовский чиновник, государственный служащий, приезжающий в США по работе – и рядовой, являющийся винтиком в системе бюрократии, и дипломат, который хочет оставить свой след, подниматься по карьерной лестнице.
Но это распространяется (или должно распространяться) и на академиков, и на военных, и на экспертов, даже на журналистов – как в столице большой страны, важнейшей для Литвы в плане безопасности, относятся к Литве и почему.
Одно - правило дипломатической вежливости - пожатие рук во время официальных визитов, совсем другое – тяжелая работа, которую трудно измерить, иногда ее недостаточно оценивают.
Неважно, что это - личная или профессиональная любознательность, часть работы, или провинциальное самоуничижение – все со временем может стать поводом для принятия важных решений.
Литовцев опустили на землю
Именно такую задачу перед собой поставил профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас, который весной на полгода уехал на стажировку в Гудзоновский институт. Он интересуется, как обстоят у Литвы дела в политических коридорах Вашингтона в вопросе решения важных вопросов безопасности страны. Так что удалось выяснить?
„Я пытался проверить реальность, как нас в Вашингтоне оценивают американцы. Создалось впечатление, что мы переоцениваем наши способности, влияние, заметность на мероприятиях и встречах высшей политики“, – сказал аналитик и признал – это естественно, мы в первую очередь думаем о себе и своих интересах, забывая, что в Вашингтоне, как и в столице любой другой крупной державы за влияние, внимание и благоприятные решения борются десятки стран самых разных размеров. Именно поэтому важно оценить это влияние и заметность глазами других людей.
„Я говорил с дипломатами – бывшими и нынешними, с экспертами, которые интересуются нашим регионом, и почувствовал, как они на самом деле видят ситуацию, насколько нас слышат, насколько мы можем убедить американцев, чтобы они начали заботиться о нашей безопасности, чтобы удалось изменить позиции, которые не очень благоприятны в Вашингтоне“, – прибавил Янелюнас.
Один вопрос уже надоел
По мнению Янелюнаса, один из вопросов, которые поднимает Литва, предельно ясен: перспективы членства Украины в НАТО. Литва, по мнению некоторых дипломатов, в прошлом году прилагала больше усилий, чем другие страны, может, даже больше, чем сама Украина, чтобы вопрос членства украинцев в Альянсе был отражен как можно ярче, конкретнее, обнадеживающе, позитивнее в декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Не все удалось – немцы, и особенно американцы, рассердились, союзники спрятались „в кусты“, а литовцы со своими инициативами остались в одиночестве. Компромиссы вызвали искусственные улыбки, за которыми прятались сжатые зубы.
„Да, мы много инвестировали перед этим саммитом в Вильнюсе, мы были и остаемся одними из адвокатов и перед саммитом в Вашингтоне, поскольку этот вопрос нас волнует, от этого зависит безопасность региона в долгосрочной перспективе, сдерживание России, в некоторых случаях – даже наше выживание“, – напомнил политолог.
Он не скрывал, что американцы это хорошо видят, ценят, в первую очередь саму страну, как надежного союзника, подчеркивают то, как Литва укрепляет свои оборонные возможности, много инвестирует в оборону, особенно по сравнению с другими странами,и опять-таки – пропорционально заботится об Украине, даже, может, больше, чем другие страны.
„С другой стороны в большом информационном потоке наш баланс не является очень ярким, нам приходится работать локтями, чтобы открыть двери кабинетов в Вашингтоне и сказать, почему нам важно удержать внимание американцев. Иногда мы даже забываем, что больше всего хотят слышать в Вашингтоне, что мы можем сказать новое“, – признал исследователь и перешел к самой важной части.
„Сначала сложилось впечатление, что после вильнюсского саммита мы застряли, повторяя те же фразы о необходимости принять Украину в НАТО. Но мы не могли предложить ничего нового. Эти повторы поднадоели, стали скучными и стали, возможно, раздражать, поскольку нынешняя администрация Джо Байдена не пойдет на переговоры о приглашении Украины в НАТО на вашингтонском саммите. Говорят о том, что продлят помощь Украине, и тут Литва ничего не могла сделать, наши интересы и информация последовательные, но их воздействие минимальное“, – сказал Янелюнас.
Чем привлекли внимание американцев?
С другой стороны, литовские дипломаты, чиновники, если иметь в виду их наработки, практику, навыки и контакты, конечно, прекрасно понимают, что Литва в Вашингтоне не может быть страной одного вопроса.
Особенно сейчас, когда из-за смены поколений, сенаторов, демографических и геополитических обстоятельств и из-за того, что уже не первый год внимание США направлено на Юго-Восточную Азию, задают обоснованный вопрос – а что особенного в этой Литве, почему ее стоит услышать, чем она отвечает интересам США, насколько понимает вызовы Вашингтона и глобальные вызовы? Тут ситуация не простая.
„У нас на самом деле есть новые темы, приоритет американцев - это угроза Китая. И нам, в вопросе, чем можем участвовать в конкуренции между авторитарными и демократическими странами, есть что сказать: история об учреждении тайваньского представительства и конфликт с Пекином были замечены, мы можем говорить об угрозе Китая, мы на той же стороне, мы понимаем, чем важен этот конфликт и для нас.
И эта тема может привлечь внимание американцев, поскольку в Вашингтоне нет ничего важнее этой конкурентной борьбы. Украина - поднадоевший вопрос, возможно, третий после Китая и Сектора Газа.
Итак, нас заметили на теме Тайваня и Китая. Литва ярко блеснула, а это очень нравится тем, кто хочет более жесткой позиции в отношении Китая, особенно республиканцам, наше бесстрашие перед Китаем оценили“, – не скрывает Янелюнас.
С другой стороны, по словам собеседника, трудно сказать, сколько мы еще сможем пользоваться этими плодами, мы постоянно должны демонстрировать понимание.
„Не только его, но и конкретные дела. Это постоянное действие, что мы не являемся страной одного вопроса, т.е. угрозы России, это наш дипломатический успех, но его надо сохранить“, – сказал Янелюнас.
Всю беседу можно посмотреть здесь: