В Паневежисе открывается обновленная ледовая арена

По сообщению Паневежского муниципалитета, в ходе работ был установлен не только новый вход на арену, но и отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения, а также установлено светодиодное освещение. Обновленная арена также оснащена современными хоккейными бортами и зрительской трибуной.

Сообщается, что цены для желающих покататься на арене пока повышаться не будут, сохранится прежнее ценообразование.