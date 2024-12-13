2024.12.13 09:21

В Паневежисе открывается обновленная ледовая арена

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Atnaujinta Panevėžio ledo arena
Atnaujinta Panevėžio ledo arena
ФОТО: Gediminas Kartanas | G. Kartano nuotr.

В пятницу в Паневежисе, после масштабной реконструкции, свои двери для посетителей вновь откроет ледовая арена.

По сообщению Паневежского муниципалитета, в ходе работ был установлен не только новый вход на арену, но и отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения, а также установлено светодиодное освещение. Обновленная арена также оснащена современными хоккейными бортами и зрительской трибуной.

Сообщается, что цены для желающих покататься на арене пока повышаться не будут, сохранится прежнее ценообразование.

Следует напомнить, что из-за проводимых рядом с ареной работ по строительству олимпийского бассейна жители Паневежиса в течение двух лет были лишены возможности пользоваться услугами арены.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии