В Паневежисе открывается обновленная ледовая арена

По сообщению Паневежского муниципалитета, в ходе работ был установлен не только новый вход на арену, но и отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения, а также установлено светодиодное освещение. Обновленная арена также оснащена современными хоккейными бортами и зрительской трибуной.
Сообщается, что цены для желающих покататься на арене пока повышаться не будут, сохранится прежнее ценообразование.
Следует напомнить, что из-за проводимых рядом с ареной работ по строительству олимпийского бассейна жители Паневежиса в течение двух лет были лишены возможности пользоваться услугами арены.
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