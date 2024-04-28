2024.04.28 21:49

В Литве из-за провалившегося льда остановлен матч чемпионата мира по хоккею

 
Миндаугас Аугустис
ru.DELFI.lt
Pasaulio ledo ritulio čempionato IB divizionas: Ukraina - Nyderlandai (IIHF/Šarūnas Mažeika)
Pasaulio ledo ritulio čempionato IB divizionas: Ukraina - Nyderlandai (IIHF/Šarūnas Mažeika)
Потепление не помогает собрать зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею и доставило хлопоты организаторам - в воскресенье они столкнулись с техническими неполадками.

Последний матч 28 апреля на арене Twinsbet между сборными Нидерландов и Украины пришлось остановить еще до конца первого тайма. За 9 минут до его окончания с краю арены около борта провалился лед. Украинцы к тому моменту лидировали со счетом 1:0.

Организатором уже до этого пришлось приложить немало усилий, чтобы поддерживать лед в нужном состоянии, он был слишком влажным.

Команды продолжат встречу 30 апреля.

В воскресенье играли также сборные Литвы с Эстонией - матч закончился результатом 6:1 в пользу Литвы, а Китай со счетом 7:1 разгромил сборную Испании.

Литовская сборная со счетом 3:0 одолела Испанию. На оба матча с участием литовской сборной собралось около 2000 зрителей.

На других матчах зрителей почти не было.

Дальнейшие встречи:

30 апреля, 19.30 ч. Литва – Нидерланды
1 мая, 19.30 ч. Литва – Китай
3 мая, 19.30 ч. Литва – Украина

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