В Каунасе завершился чемпионат мира по фигурному катанию

 
вся сборная Литвы блистала в показательных выступлениях
ru.DELFI.lt
Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius
Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius
ФОТО: Reuters / Scanpix

В воскресенье, 14 января, чемпионат Европы по фигурному катанию, проходивший в Каунасе, завершился показательными выступлениями.

Чемпионат завершился показательными выступлениями, вместе с победителями чемпионата на лед вышли литовские фигуристы Александра Головкина, а также Паулина Раманаускайте и Дейвидас Кизала оба заняли 16-е место).

Конечно, не обошлось и без выступления бронзовых медалистов Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.

В показательной программе приняли участие и приглашенные звезды, в том числе Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон, французская танцевальная пара на льду (Олимпийские чемпионы в Пекине - 2022).

Напомним, что итальянцы, завоевавшие в Каунасе две золотые и две бронзовые медали, стали сильнейшей командой чемпионата. Бельгия (1 золото, 1 бронза) и Франция (1 золото, 1 бронза) заняли второе и третье места соответственно.

Грузия заняла четвертое место с двумя серебряными медалями, а Александр Селевко завоевал историческое серебро в мужских соревнованиях, что позволило Эстонии разделить пятое место с Великобританией.

Хозяева чемпионата Европы замкнули таблицу после 18-летнего перерыва: А. Рид и С. Амбрулевичюс взяли бронзу в танцах на льду.

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