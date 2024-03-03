Триумф литовской теннисистки в финале турнира, проходящего в Индии

За победу на этом турнире 28-летняя спортсменка получила 35 рейтинговых очков WTA. Теннисистка также заработала почти 4000 долларов США.
Это был первый турнирный титул Ю. Микулските в категории W35.
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Лучшая теннисистка Литвы Юстина Микулските (WTA-251) одержала победу на муждународном турнире серии ITF, проходившем в Индии. В финале литовка победила Ку Ён Ву (WTA-527) из Южной Кореи со счетом 2:0 (6:0, 6:1).
За победу на этом турнире 28-летняя спортсменка получила 35 рейтинговых очков WTA. Теннисистка также заработала почти 4000 долларов США.
Это был первый турнирный титул Ю. Микулските в категории W35.