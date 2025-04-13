Рута Мейлутите завоевала еще одну золотую медаль

На дистанции 50 м брассом в финале победила Рута Мейлутите. Ее результат - 30,18 секунд.
Второе место заняла Оливия Клинт Ипса (30,84 секунд), третье – норвежка Силье Слингстадли (30,91 секунд).
Оставить комментарий Читать комментарии
На состязаниях по плаванию Malmsten Swim Open Stockholm 2025 в столице Швеции участвует и группа литовских пловцов.
На дистанции 50 м брассом в финале победила Рута Мейлутите. Ее результат - 30,18 секунд.
Второе место заняла Оливия Клинт Ипса (30,84 секунд), третье – норвежка Силье Слингстадли (30,91 секунд).