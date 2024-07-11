Проводы олимпийской сборной Литвы в Париж: премьер призвала поддержать спортсменов

„Главное –любить своих олимпийцев всегда, независимо от того, как обстоят дела. Очень важно, чтобы люди чувствовали поддержку, потому что они представляют Литву, они представляют нас. Мы гордимся ими, когда они проходят отбор, и мы всегда должны ими гордиться. Мы, конечно, надеемся на лучшие результаты, но это никак не должно изменить нашего отношения к нашим олимпийцам“, - журналистам перед мероприятием сказала И. Шимоните.