Поляки разгромили не только чемпионов Литвы, но и их стадион

На стадионе играл “Паневежис“ и команда Jagiellonia (Белосток). Через получас “Паневежис“ уже проигрывал со счетом 0:3. Итог матча был 0:4 в пользу Jagiellonia.

Ответный матч состоится 31 июля в 21.30 ч. в Белостоке.

На матч в Паневежис приехало больше 2000 польских болельщиков. Несмотря на распитие алкоголя и перед матчем, и после него, болельщики особого ущерба не нанесли.

После матча выяснилось только, что было сломано около 30 пластиковых кресел. Стоимость одного - больше 20 евро. Кроме того, на площади были порваны рекламные стенды. Стадиону был нанесен ущерб на несколько сотен евро. Работникам придется вынести кучи мусора и тары.