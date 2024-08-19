Победа литовских танцоров на престижном конкурсе в Германии: завоевано 8 медалей

Правда, оба сошлись во мнении, что физически танцы в Германии были сложнее, потому что, в отличие от чемпионатов, в финале не было сольных танцев и весь финал - пять танцев - нужно было исполнять с минимальными перерывами. „Но здесь, в Германии, мы танцевали лучше, потому что была очень задорная атмосфера, хорошая поддержка, много людей“, - считает дуэт.