Общий призовой фонд для литовских участников Олимпийских игр в Париже составит 868 000 евро

83 875 евро получит дискобол Миколас Алекна, завоевавший серебряную медаль, а его тренеру будут выплачены 41 400 евро. Аналогичную сумму, как и М. Алекна, получит олимпийская вице-чемпионка по брейку Доминика Баневич.

Команда по баскетболу 3х3, завоевавшая бронзовые медали (Эвалдас Джяугис, Гинтаутас Матулис, Аурелиюс Пукялис, Шарунас Вингялис) получит 251 680 евро, занявшая то же место гребец Виктория Сенкуте – 62 920 евро, а ее тренер получит 31 460 евро.

Пловцы, занявшие 5-е места, Данас Рапшис и Котрина Тетеревкова, получат по 25 190 евро каждый, а их тренеры – по 12 595 евро каждый. За аналогичное достижение гребцы Ева Адомавичюте и Камиле Краликайте получат 50 380 евро, гребцы Симонас и Миндаугас Малдонисы, а также Артурас Сея и Игнас Навакаускас – 100 760 евро.