Национальный олимпийский комитет отреагировал на допуск россиян и белорусов к олимпиаде

"ЛНОК разочарован этим решением. Вместе с Латвийским, Эстонским, с национальными комитетами Скандинавских стран мы активно работали и призывали международные организации не пускать российских и белорусских спортсменов на международные состязания. Наша позиция не меняется – мы поддерживаем Украину и ее спортсменов. Отбор подходит к концу, но мы будем совещаться с коллегами, выяснять, что можно сделать, чтобы на олимпиаду приехало как можно меньше спортсменов из этих стран", – сказано в пресс-релизе ЛНОК.