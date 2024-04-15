Литовский дискобол Миколас Алекна улучшил продержавшийся 38 лет мировой рекорд: метнул диск на 74,35 м

Несмотря на сильный ветер 21-летний дискобол с первой попытки метнул диск на – 72,21 , оставив соперников далеко позади.

Правда, сам он не был доволен результатом. Вторая попытка – 70,32 м, третья – 72,89 м.

Четвертый раз дал более скромный результат – 70,51 м, а пятый – был рекордным - 74,41 м!

Исторический бросок на время остановил состязания, дистанцию замеряли шесть судей. Они немного подкорректировали результат – 74,35 м.

Мировой рекорд (74,08 м) с 1986 г. принадлежал немцу Юргену Шульцу, а Литвы – отцу Миколаса Виргилиюсу Алекне (73,88 м).

Миколас побил рекорд Шульца, продержавшийся 38 лет, улучшив его на 27 см.