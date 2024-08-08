2024.08.08 07:20

Литовский дискобол Алекна завоевал серебро на олимпиаде в Париже

 
Мажвидас Лауринайтис
ru.DELFI.lt
Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius dalyvauja olimpinių žaidynių finale
Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius dalyvauja olimpinių žaidynių finale
ФОТО: LTOK - V. Dranginio nuotr.

„Сожаления нет, медаль есть медаль“, – сказал 21-летний дискобол Миколас Алекна, завоевавший серебряную медаль на олимпиаде в Париже. Он был удивлен тем, что у него „увели“ золото и олимпийский рекорд.

В финале по метанию диска на Stade de France Алекна показал первый результат - 68,55 м и спокойно позировал операторам. Однако спокойствие вскоре нарушила вторая попытка австралийца Мэттью Дэнни – 69,31 м. Второй бросок Алекны показал результат 69,97 м и улучшил олимпийский рекорд его отца Виргилиюса Алекны (69,89 м), установленный в 2004 г. в Афинах.

Однако его рекорд продержался недолго – четвертый бросок ямайца Роже Стона показал результат 70,00 м.

Так, уступив Стону 3 см, Алекна оказался на втором месте и завоевал олимпийское серебро.

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