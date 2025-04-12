Историческое событие: в Литве откроется первая стационарная база настольного тенниса

На заседании также утвердили новых членов ассоциации, в их числе – новая академия настольного тенниса Vienuoliktas taškas.
Она откроется осенью в новой теннисной арене Septyni Šeši в Вильнюсском районе, недалеко от Реше. Это будет единственная академия Литвы, у которой будет своя стационарная арена, отвечающая международным стандартам.
В помещениях будет 10 профессиональных площадок, современная система освещения и все условия для тренировок профессионалов. Там можно будет не только тренироваться, но и проводить международные состязания.
Новая арена Septyni Šeši станет одной из самых современных арен Литвы. Общая площадь здания 4500 кв. м, там будут четыре площадки, отвечающие международным стандартам, пространство для настольного тенниса площадью 500 кв. м, удобные зоны для зрителей, раздевалки с банями, спортзал для индивидуальных и групповых тренировок, зона отдыха, конференц-зал и VIP-зоны.
Строительство арены планируют завершить летом 2025 г. и открыть в сентябре.