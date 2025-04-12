Историческое событие: в Литве откроется первая стационарная база настольного тенниса

На заседании также утвердили новых членов ассоциации, в их числе – новая академия настольного тенниса Vienuoliktas taškas.

Она откроется осенью в новой теннисной арене Septyni Šeši в Вильнюсском районе, недалеко от Реше. Это будет единственная академия Литвы, у которой будет своя стационарная арена, отвечающая международным стандартам.

В помещениях будет 10 профессиональных площадок, современная система освещения и все условия для тренировок профессионалов. Там можно будет не только тренироваться, но и проводить международные состязания.