Исторический вечер в Париже: Доминика Баневич – вице-чемпионка по брейкингу

Bgirl Nicka (псевдоним девушки) стартовала в группе B с чемпионкой Океании 36-летней Bgirl Raygun из Австралии, бронзовым призером ЧМ 16-летней Bgirl Syssy и 21-летней американкой Bgirl Logistx.

В первом туре она обошла француженку Bgirl Syssy со счетом 11-7.

Во втором BGirl Nickos показала результат 13-5 и обошла американку BGirl Logistx, став лидером группы B.

Она уверенно обошла и австралийку Bgirl Raygun (18-0).

За место в полуфинале она состязалась с китаянкой B-girl Yingzi.

Доминика обошла ее с результатом 26-1.

В полуфинале ее ждала встреча с другой китаянкой B-Girl 671. Доминика одолела ее со счетом 18-9! После полуфинала ее поздравила мама Алина.