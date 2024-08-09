Исторический вечер в Париже: Доминика Баневич – вице-чемпионка по брейкингу

Bgirl Nicka (псевдоним девушки) стартовала в группе B с чемпионкой Океании 36-летней Bgirl Raygun из Австралии, бронзовым призером ЧМ 16-летней Bgirl Syssy и 21-летней американкой Bgirl Logistx.
В первом туре она обошла француженку Bgirl Syssy со счетом 11-7.
Во втором BGirl Nickos показала результат 13-5 и обошла американку BGirl Logistx, став лидером группы B.
Она уверенно обошла и австралийку Bgirl Raygun (18-0).
За место в полуфинале она состязалась с китаянкой B-girl Yingzi.
Доминика обошла ее с результатом 26-1.
В полуфинале ее ждала встреча с другой китаянкой B-Girl 671. Доминика одолела ее со счетом 18-9! После полуфинала ее поздравила мама Алина.
В финале она уступила японке B-girl Ami и завоевала серебряную медаль.
Бронза досталась китаянке B-Girl 671.
Брейк впервые был включен в программу олимпийских игр.