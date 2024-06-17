Англия обыграла Сербию, датчанин Эриксен забил спустя три года после остановки сердца

В последующие минуты обе команды обменивались волнами атак, но всё завершалось неточными передачами. Несмотря на это, Англии удалось захватить инициативу удалось и вынудить соперника ошибиться - на 39-й минуты Гудель получил жёлтую карточку после фола на Беллингеме. После этого Сербия потеряла Костича: один из ее лидеров был вынужден покинуть поле из-за травмы.

На 20-й минуте Англия грубо ошиблась в обороне и Митрович чуть не наказал „львов“, пробив рядом со створом ворот Пикфорда. Англичане тоже ловили сербов на ошибках. Так, на 24-й минуте они перехватили пас и убежали в очень опасную контратаку, которая завершилась неудачной передачей Уолкера.

Англичане начали матч с умеренного, но уверенного прессинга, который весьма быстро принёс плоды - на 13-й минуте Райс навесил в середину штрафной и Беллингем смело сыграл головой, одолев в воздухе защитника Сербии, и открыл счёт в матче.

Матч Словения - Дания начался без опасных моментов, обе команды играли на равных, обмениваясь волнами атак. Первыми опасным моментом отличились словенцы - Шешко неожиданно пробил с дальней дистанции и мяч пролетел в сантиметрах от створа ворот Шмейхеля. Однако первыми забили датчане. На 17-й минуте, воспользовавшись невнимательной игрой словенской обороны, Кристиан Эриксен открыл счёт с ближней дистанции - 1:0.

На 74-й минуте Гарри Кейн очень опасно пробил головой по воротам Сербии - Райкович сэйвом перевел мяч в перекладину! Сербы тоже имели пару хороших моментов, но вначале Пикфорд достал мяч из-под перекладины, а после Кейн принял удар на себя. Англичане довели игру до сухой победы и захватили лидерство в группе.

Второй тайм начался с перехватом инициативы от сборной Сербии, которая намного увеличила владение мячом и минут 10 не давали „львам“ создавать что-то серьезное у своих ворот.

Эриксен - тот самый футболист, который три года назад во время матча первого тура Дания - Финляндия на Евро-2020 пережил остановку сердца. Прямо на поле ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позже подтвердилось: футболист пережил сердечный приступ.

Позже Кристиану установили кардиостимулятор. Через полгода он начал тренировки с молодежной командой „Оденсе“, а еще через два месяца – заиграл за „Брентфорд“. Дальше был переход в „МЮ“, где Эриксен выиграл Кубок лиги и Кубок Англии за два сезона.