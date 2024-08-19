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Выборы в Сейм Литвы 2024
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Спорт в Литве
RUS Delfi
Победа литовских танцоров на престижном конкурсе в Германии: завоевано 8 медалей
RUS Delfi
Борьба за бронзовые медали – Пауликене и Раупелите были в шаге от финала чемпионата Европы
RUS Delfi
38 лет балтийских традиций брейк-данса: от Паланги 1986 и Каунаса 1987 до олимпийского серебра в Париже 2024
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RUS Delfi
Общий призовой фонд для литовских участников Олимпийских игр в Париже составит 868 000 евро
RUS Delfi
В Вильнюсе встретили олимпийского вице-чемпиона Миколаса Алекну
RUS Delfi
Исторический вечер в Париже: Доминика Баневич – вице-чемпионка по брейкингу
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RUS Delfi
Литовский дискобол Алекна завоевал серебро на олимпиаде в Париже
134
RUS Delfi
Литовская сборная по баскетболу 3x3 завоевала бронзу на олимпиаде
134
RUS Delfi
Поляки разгромили не только чемпионов Литвы, но и их стадион
RUS Delfi
Проводы олимпийской сборной Литвы в Париж: премьер призвала поддержать спортсменов
RUS Delfi
В воскресенье в Литве самое массовое мероприятие по триатлону: Тракайский триатлон
RUS Delfi
Англия обыграла Сербию, датчанин Эриксен забил спустя три года после остановки сердца
RUS Delfi
Пропустившие вперед Украину литовцы удостоились серебра на вильнюсском льду
RUS Delfi
В Литве из-за провалившегося льда остановлен матч чемпионата мира по хоккею
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RUS Delfi
Литовский дискобол Миколас Алекна улучшил продержавшийся 38 лет мировой рекорд: метнул диск на 74,35 м
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RUS Delfi
Сборная Литвы по футболу среди юношей до 19 лет сенсационно обыграла команду из Франции
RUS Delfi
Триумф литовской теннисистки в финале турнира, проходящего в Индии
RUS Delfi
Рута Мейлутите завоевала еще одно золото
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RUS Delfi
Федерация фигурного катания Литвы отрицает факт харрасмента
будет обращение в суд по поводу оскорбления чести и достоинства
RUS Delfi
В Каунасе завершился чемпионат мира по фигурному катанию
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вся сборная Литвы блистала в показательных выступлениях
RUS Delfi
Лед растаял: литовская пара завершила чемпионат Европы на подиуме
RUS Delfi
В Каунасе стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024
гала-вечер пройдет 14 января
RUS Delfi
Каунасский клуб "Жальгирис" попрощался с Масквитисом, его сменит Андреа Тринкьери
RUS Delfi
Национальный олимпийский комитет отреагировал на допуск россиян и белорусов к олимпиаде
RUS Delfi
В Вильнюсе состоится международный турнир по художественной гимнастике
RUS Delfi
Данас Рапшис завоевал еще одну медаль Кубка мира
RUS Delfi
Данас Рапшис завоевал золото Кубка мира
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RUS Delfi
Вильнюс: в Каролинишском природном заповеднике пройдет трейлраннинг
RUS Delfi
Кузминскас: "Выступление Латвии стало для меня сюрпризом"
RUS Delfi
Печальный итог: сборная Литвы проиграла сербам и осталась без полуфинала и путевки на олимпиаду
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