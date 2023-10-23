Конкурсы и викторины

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RUS Delfi
Стихийные бедствия: мифы и реальность - как и где это было?
RUS Delfi
Для любознательных: экспедиция по Литве - проверьте свои знания
RUS Delfi
Великое княжество Литовское: разгадайте загадки средневековья
RUS Delfi
В самолет и на взлет: современные боевые самолёты - кто быстрее, выше и дальше?
RUS Delfi
Мировые политические кризисы - принять вызов и проверить свои знания
RUS Delfi
Тест: разбираетесь ли вы в музыке?
RUS Delfi
Тест: что вы знаете о дизайне?
RUS Delfi
Тест: do you speak English?
(2)
RUS Delfi
Тест: в каком направлении двигались туристы, если в полдень Солнце было справа от них?
(6)
RUS Delfi
Тест: предлагаем вам подтвердить статус математического гения - землекопы, яйца и стереометрия ждут вас!
(1)
RUS Delfi
Тест: вопросы для школьников по русскому языку и литературе, на которые с трудом ответят взрослые
(6)
23
RUS Delfi
Определен победитель конкурса "Украина моими глазами"
(13)
RUS Delfi
Украина моими глазами: люблю Украину за особый русский украинский дух
(2)
RUS Delfi
Украина моими глазами: чудо елово-кипарисного Хмельника
(3)
RUS Delfi
Украина моими глазами: это мир, любовь и позитив
(17)
RUS Delfi
Конкурс "Украина моими глазами" продлен - выиграй выходные во Львове!
(270)
RUS Delfi
"Украина моими глазами": страна счастливого детства
(43)
RUS Delfi
Украина моими глазами: Всем хочется тепла
(206)
RUS Delfi
Украина моими глазами: Я горжусь своими земляками
(303)
RUS Delfi
Конкурс: выиграй билеты на спектакль "Детектор лжи"
RUS Delfi
Конкурс: выиграй билеты на спектакль "Sex guru"
RUS Delfi
Победители конкурса "Выиграй 2 билета на фильм "Любовь в большом городе - 3"
RUS Delfi
Конкурс: выиграй 2 билета на фильм "Любовь в большом городе - 3"
(1)
RUS Delfi
Победитель викторины портала ru.DELFI.lt и интеллектуальной игры "Ума палата"
(8)
RUS Delfi
Ума палата? Тогда отвечайте и выигрывайте!
(3)
RUS Delfi
Победитель викторины портала ru.DELFI.lt и интеллектуальной игры "Ума палата"
RUS Delfi
Конкурс: выиграй билеты на фильм "Сокровища О.К."!
(1)
RUS Delfi
Ума палата? Тогда отвечайте и выигрывайте призы!
(2)
6 игра
RUS Delfi
Победитель викторины портала ru.DELFI.lt и интеллектуальной игры "Ума палата"
RUS Delfi
Ума палата? Тогда отвечайте и выигрывайте призы!
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Delfi
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Детектор лжи