Центральная криминальная полиция Эстонии совместно с ФБР задержала в Таллинне двух граждан Эстонии, подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн и сговоре с целью отмыванию денег, сообщил Минюст США. Речь идет о 37-летних Сергее Потапенко и Иване Турыгине.

Иск с 18 пунктами обвинения в их адрес передан коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября. Из него следует, что Потапенко и Турыгин побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивным и не выплачивал обещанных дивидендов.

По данным следствия, полученные мошенническим путем $575 млн отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость в Эстонии и роскошные автомобили.

"Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны", — отметил прокурор западного округа штата Вашингтон Ник Браун. "Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что считали сложным виртуальным активом, а оказалось частью мошеннической схемы, от которой пострадали тысячи человек", — сообщил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада.

Минюст США поблагодарил правоохранительные органы Эстонии за сотрудничество в задержании Потапенко и Турыгина и будет ходатайствовать об их аресте на время следствия и выдаче США. Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным эстонского издания "Северное побережье", Потапенко и Турыгин — уроженцы города Йыхви. Принадлежащая им компания Burfa Tech в 2019 году создала в технологическом парке на территории Балтийской электростанции Eesti Energia вычислительный центр стоимостью €10 млн для оказания облачных услуг на международном рынке. Раньше компания называлась Hashcoins и занималась добычей криптовалют. Издание приводит данные газеты Äripäev, оценившей имущество Турыгина в €14,9 млн, а Потапенко —в €9 млн.