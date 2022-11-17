Названы самые ненадежные пароли 2022 года: проверьте, есть ли ваш в списке

пециалисты компании NordPass проанализировали 3ТБ паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2022 году, и составили список 200 самых распространенных и одновременно ненадежных паролей.
Десятка "лидеров" из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.
10 самых популярных в мире паролей в 2022 году выглядят так:
password
123456
123456789
guest
qwerty
12345678
111111
12345
col123456
123123
По оценке NordPass, почти все эти пароли можно взломать менее чем за секунду, лишь на взлом col123456 понадобится 11 секунд. Специалисты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать.
Среди более сложных вариантов, вошедших в топ-200:
D1lakiss (21 место и 3 часа на взлом), Groupd2013 (46 место и 3 часа на взлом), 9136668099 (53 место и 4 дня на взлом), marseille (168 место и 1 день).
Google начала тестировать будущее без паролей в Chrome и Android
Накануне в гугл объявили о новом шаге на пути к будущему без паролей, внедрив стандарт FIDO в Android и браузер Chrome. Это позволит гаджетам генерировать уникальные ключи доступа Passkey и передавать их сайтам вместо паролей.
Чтобы использовать Passkey, вам потребуется иметь физический доступ к смартфону и использовать сканер отпечатка пальца или код-пароль для аутентификации. Ключи доступа Android хранятся локально на телефоне, но они также сохраняются в облаке на случай потери устройства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В городах Литвы все чаще слышится русская речь: растет число не только приезжающих сюда украинцев
Структура жителей литовской столицы и других городов,...
Эфир Delfi: падение ракеты в Польше — новые вопросы и выводы
Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что на...
Европа готовится к тяжелой зиме: один из сценариев – полное отключение российского газа
Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри...
Русская улица в Вильнюсе – дань уважения истории или название, "навязанное оккупантами"?
Представители консервативной партии "Союз Отечества –...
Советское оборудование для передачи газа и электричества - на вес золота: Литва посылает, но Украина просит еще
Российские ракеты продолжают разрушать...