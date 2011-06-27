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Блог Кирилла Атаманчика
RUS Delfi
В Беларуси найден новый вид приматов?
(33)
RUS Delfi
Bye-bye рубль BY
(32)
RUS Delfi
Те ли люди служат в белорусской милиции?
(14)
RUS Delfi
Один за всех?
(8)
RUS Delfi
Рождённая в Byelorussii
(2)
26
RUS Delfi
Белорусский посольский клуб: история и современность
(20)
RUS Delfi
Визы как политическое наказание?
(3)
RUS Delfi
Кровь на снегу
RUS Delfi
Арифметика от белорусского телевидения
(2)
RUS Delfi
Как псы на привязи...
(5)
RUS Delfi
Белорусская имитация в болонскую сторону
(1)
RUS Delfi
Дубинками можно, а подушками – нельзя?
RUS Delfi
300 метров "большой" разницы
RUS Delfi
На спокойствие граждан – плевать, главное пафос!
RUS Delfi
"Радужный" парад
RUS Delfi
Внимание! Тебя слышит "третий"!
RUS Delfi
Хроніка лютага
RUS Delfi
Олимпийское... Блог К.Атаманчика
RUS Delfi
Театр абсурда: новое представление
RUS Delfi
Сделано в Беларуси, сделано – вкусно!
(1)
RUS Delfi
Школа – не для всех. Блог К.Атаманчика
RUS Delfi
Выдавать или не выдавать?
RUS Delfi
Белорусская голова – хорошо, а иностранная – эффективнее?
RUS Delfi
Цензура.by. Блог К.Атаманчика
(1)
RUS Delfi
Бить или не бить? Блог К.Атаманчика
RUS Delfi
Руки не слушаются головы? Блог К.Атаманчика.
Delfi
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Детектор лжи