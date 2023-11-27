Правда ли, что "жена Зеленского причастна к продаже детей европейским педофилам"?

Тезисы
Созданный Еленой Зеленской некоммерческий благотворительный фонд продает детей сети педофилов во Франции, Великобритании и Германиию и зарабатывает на этом гигантские деньги, которые Зеленская потом тратит в люксовых магазинах – например, она потратила более миллиона долларов на драгоценные украшения в Нью-Йорке.
Вердикт
Анализируемое видео ссылается на подозрительный ресурс The Intel Drop, распространяющий российскую пропаганду. Опубликованное этим ресурсом “журналистское расследование” неизвестного французского журналиста по имени Роберт Шмидт про то, как фонд Елены Зеленской торгует детьми на Западе, не приводит никаких серьезных доказательств, кроме размытого видео-признания безымянного “экс-сотрудника” фонда и секундной демонстрации некоего списка детей. О том, что это ложь, написали и советница руководителя офиса президента Украины Дарья Заровна, и другие фактчекеры. Видео ссылается на российскую провластную активистку Миру Тэраду (Оксану Вовк), а также на уже разоблаченный фейк про Зеленскую и драгоценности. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Новость о том, что Елена Зеленская якобы связана с продажей детей педофилам через свой благотворительный фонд – это далеко не первый фейк российской пропаганды, бездоказательно приписывающий украинским властям торговлю людьми. Среди самых популярных нарративов – торговля людьми на органы и торговля детьми.
Видео ссылается на расследование, опубликованное на сайте медиа под названием The Intel Drop. Якобы французский репортер по имени Роберт Шмидт поговорил с бывшим водителем фонда Елены Зеленской, получил от него видео с признанием, а также получил от “водителя” списки детей, маршруты, адреса и другие внутренние документы организации, которые доказывают, что фонд систематически передавал детей педофилам во Франции, Великобритании и Германии.
Мы посмотрели статью, опубликованную на сайте The Intel Drop, а также изучили сам сайт. В статье есть утверждения, однако, в отличие от настоящих журналистских расследований, нет именно самих доказательств. На данный момент на странице “расследования” нет ссылки на видео с признанием “водителя” организации, ни его имени, ни других данных, по которым можно было бы проверить эту историю (а заслуживающий доверия журналистский материал должен быть хотя бы отчасти проверяем). Однако фактчекеры российского издания the Insider (которые также посчитали эту новость абсолютным фейком) нашли это видео на YouTube – оно опубликовано каналом под именем Robert Schmidt, у которого на данный момент 129 подписчиков. Канал был зарегистрирован 1 октября 2022 года, и на нем опубликовано всего одно видео. Никакой информации про “репортера” Роберта Шмидта на канале нет – нет там даже фотографии автора. В интернет-поисковиках все упоминания именно этого Роберта Шмидта связаны с “расследованием” про фонд Зеленской.
На самом видео, которое выглядит размытым, виден мужчина в маске и капюшоне, который говорит по-французски. Все, что можно сказать про мужчину на видео с достоверностью, так это то, что он белый и хорошо говорит по-французски. Произносимый им по-французски текст совпадает с тем, что написано в статье. В какой-то момент он на секунду показывает некий документ, который выглядит, как список детей. Однако изображение настолько размыто, что на нем сложно разобрать, на каком языке сделан список, и как зовут ребенка. Отметим, что вполне можно нанять человека, чтобы тот сыграл роль “водителя” и самим создать “список детей”.
В тексте расследования также не выложены и файлы или хотя бы скриншоты якобы имеющихся документов, подтверждающие торговлю детьми – что опять же лишает “журналистское расследование” смысла, так как читатели якобы должны просто поверить автору текста на слово. Более того, в конце статьи опубликована ссылка на российский сайт “Репортер”, на котором опубликован абсолютно идентичный текст, но на русском.
Сам сайт The Intel Drop, на котором текст опубликован, также не вызывает доверия. На самом сайте очень мало информации про этот ресурс 2013 просто указано, что “ это независимый источник новостей для разведывательного и финансового сообщества” и что за сайт отвечают некие “действующие и вышедшие на пенсию профессионалы разведки, которые все вместе опасаются уровня цензуры, контроля и откровенной «черной пропаганды», скармливаемой широкой публике”. В разделе сотрудники сайта не указаны, а дан адрес электронной почты, на который можно задать вопрос про сотрудников. Украинские коллеги-фактчекеры отметили, что хотя на сайте сказано, что он базируется в Исландии, сайт зарегистрирован в Нидерландах.
Сайт публикует различные новости и статьи антиамериканской и антиизраильской направленности, в то же время хваля Россию и Китай. Другие фактчекерские издания уже разоблачали другой фейк, опубликованный на The Intel Drop – про то, что российскими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” был уничтожен секретный бункер НАТО в Киеве.
Советник руководителя офиса президента Украины Дарья Заровна назвала сайт The Intel Drop распространяющим российские фейки про украинских детей.
Таким образом, анализируемое видео в Facebook пересказывает недостоверную публикацию на сайте, который и раньше распространял фейки. О том, что видео распространяет дезинформацию, свидетельствуют и другие факты. Так, в нем показывается видео того, как говорит некая Мира Терада, подписанная как “глава Фонда борьбы с репрессиями”. Выглядит это так, как будто информацию в видео подтверждает иностранная правозащитница. Однако на самом деле Мира Тэрада – это новое имя россиянки Оксаны Вовк, которая некоторое время жила за рубежом, а в 2019 года была арестована в Финляндии по обвинению американских властей в отмывании денег вместе с бывшим мужем-американцем. В 2020 году в США суд приговорил Тэраду-Вовк к тюремному заключению на 2,5 года. В 2021 году женщина вернулась в Россию и тут же основала “Фонд борьбы с репрессиями”, который привлекает внимание общественности и оказывает помощь западным гражданам, которые сталкиваются с произволом властей. На сайте публикуются статьи, рассказывающие про проблемы западных стран и Украины с позиций российской пропаганды.
В июле 2023 года Мира-Оксана Тэрада-Вовк уже рассказывала российским и белорусским пропагандистским ресурсам, что якобы в Украине продают детей из зон военного конфликта на Запад. Это утверждение уже разоблачалось независимыми фактчекерами. Замечена Тэрада-Вовк и в распространении схожей дезинформации (см. Фейк №5).
Наконец, в итоге видео упоминается еще один недавно разоблаченный фейк про Елену Зеленскую – про то, что та якобы купила драгоценностей в Нью-Йорке более чем на миллион долларов. Этот фейк разоблачался Ильей Бером для rus.DELFI.ee, а также другими фактчекерами.
- Источники
- Фейк кремлевских СМИ: фонд Елены Зеленской поставлял украинских детей европейским педофилам
- Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію проти Олени Зеленської
- FAKE: "THE INTEL DROP: 9 марта гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» был уничтожен секретный бункер НАТО в Киеве!"
- Телеграм-канал советницы руководителя офиса президента Украины Дарьи Заровны
- Петербурженка Мира Тэрада, оказавшаяся в тюрьме США из-за “неудачной любви” вернулась в Россию
- Российские пропагандисты распространяют фейк об изъятии детей у украинских беженцев в Европе
- Meduza: возможно, вы не в курсе, но российская пропаганда постоянно обвиняет Украину в торговле органами. Их якобы изымают у военных, а потом везут на Запад
- Фейки недели: до войны пропадали тысячи украинских детей, немецкие журналисты оскорбили зрителей
- Rus.DELFI.ee: правда ли, что Зеленская во время визита в Нью-Йорк потратила более $1 млн на драгоценности?
- Фейк: Супруга президента Украины потратила более миллиона долларов на украшения Cartier
- Дезинформация, будто Елена Зеленская в Cartier купила драгоценности на 1 100 000 долларов США