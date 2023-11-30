Правда, что "Зеленский, президент Украины, был убит в своем кабинете"?

Видеоролик – довольно-таки примитивная манипуляция, рассчитанная на то, чтобы вызвать у зрителей шок, страх и панику. В профиле, где был размещен видеосюжет про Зеленского, помимо этого ролика можно найти множество других, содержащих недостоверную информацию. Наш вердикт – фейк.



Пророссийские средства массовой информации, блогеры и сотрудники фабрик троллей с завидным постоянством распространяют ложную информацию о Зеленском. Так наши коллеги, которые занимаются проверкой фактов, уже разоблачали информацию о том, что Зеленский – наркоман. Или, например, фейк о том, что супруга Владимира Зеленского покупает за миллион долларов бриллианты. Чтобы убедиться в том, что Владимир Зеленский живее всех живых, а видеоролик — это непритязательная манипуляция, достаточно зайти на сайт президента Украины, где полным полно фото и видео материалов за последние дни о деятельности Зеленского, прочитать новости украинских средств массовой информации либо проверить, что пишут о украинском лидере ведущие мировые агентства новостей, такие, как Reuters, AFP или, например, Нью-Йорк Таймс.