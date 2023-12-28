Правда, что "вся западная артиллерия в Украине вышла из строя"?

Тезисы
“Вся западная артиллерия в Украине вышла из строя – сообщает Юлиан Рёпке, военный эксперт немецкого издания BILD. Согласно сведениям полученным Рёпке от немецких военных, современные западные САУ такие как M109 из США, AS90 из Великобритании, AHS Krab из Польши и PzH 2000 не рассчитаны на использование в длительном военном конфликте в режиме непрерывного ведения огня, указанная техника заточена под короткие миссии”.
Вердикт
Создатели видеоролика приписывают Юлиану Рёпке слова о том, что вся западная артиллерия, поставленная в Украину, вышла из строя, тогда как немецкий эксперт указывал, что ремонта требует часть техники. Авторы видео умалчивают о том, что западное вооружение, которое используют вооруженные силы Украины, ремонтируется как в самой Украине, так и в Литве, и в Польше, и в других странах, и затем доставляется обратно на линию фронта. Очевидно, что Рёпке не говорил о том, что вся западная артиллерия вышла из строя. Со своей стороны добавим, что полагаться исключительно на информацию одного аналитика – недальновидно. Наш вердикт – во-первых манипуляция словами немецкого аналитика и, во-вторых, недостоверная информация.
Комментарий Детектор лжи
Западные союзники Украины о проблеме ресурса использования, поставленной ими украинским вооруженным силам техники, знали, как минимум, с начала года и уже тогда начали предпринимать усилия для того, чтобы наладить ремонт оборудования либо на территории самой Украины, либо на территории соседних государств. Представители западных союзников еще летом отметили, “что касается самих пушек, которые изнашиваются от постоянного использования, то украинцы стали использовать 3D-принтеры для изготовления собственных запасных частей”. Германский оружейный гигант Rheinmetall, несмотря на угрозы российской стороны, планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой из Берлина. Rheinmetall утверждает, что создает центр технического обслуживания и логистики в Румынии, в июне 2022 года компания уже основала аналогичный центр в Литве. С новостями о деятельности Rheinmetall и вкладе компании в помощь Украине можно ознакомиться здесь. Ремонт техники, в том числе танков Leopard, идет и в Литве, и в Польше. Так, в Литве в декабре 2023 года сообщили о том, что уже отремонтировали два танка, которые возвращаются в строй в Украину. Ранее, в июле 2023 года о том, что начался ремонт поврежденной в боях украинской техники сообщил Мариуш Блащак, который на тот момент занимал пост министра обороны Польши. Помимо этого, специалисты из Польской Группы Вооружений (PGZ) занимаются ремонтом военного оборудования, переданного Польшей вооруженным силам Украины, на территории самой Украины. Работа ведется в тяжелых условиях, недалеко от линии фронта в войне с Россией.
- Источники
- Юлиан Рёпке: твит от 19 декабря 2023 года
- “Основные усилия” союзников по Украине смещаются от предоставления оружия к его ремонту
- Потери украинских танков уменьшаются по мере того, как польские техники спасают все больше поврежденных Leopard 2
- Rheinmetall планирует открыть центр по ремонту танков в Украине
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- Отремонтированные в Литве танки Leopard вернут Украине
- Польские специалисты из PGZ ремонтируют военную технику на передовой: у нас есть чувство миссии