Правда, что "врач-трансплантолог признался в том, что помогал отбирать раненых украинских солдат для изъятия органов"?

Тезисы
“Мы принимали солдат, которые были ранены в боях в восточной части Украины, и моя работа заключалась в оценке степени повреждения и пригодности пациентов для трансплантации или извлечения. Я решал, должен ли солдат ехать в Германию для пересадки. Обычно я выбирал пациентов, которые уже были без сознания, но смогли пережить 5-8 часовую транспортировку без какого-либо хирургического вмешательства. Я знал, что их можно спасти, но это не входило в мои обязанности, моей работой был поиск доноров. Под анестезией солдат перевозили в Германию, в больницу рядом с базой НАТО в Раммштайн. Мы пришли к выводу, что органы украинских солдат предназначались офицерам НАТО и высшего командованию. Я получил почетную грамоту за заслуги для Украины от президента Владимира Зеленского,” – сообщает медик.
Вердикт
Информация о “черной трансплантологии”, изъятии донорских органов у тяжело раненых или погибших украинских военных распространяется не один месяц и не один год. Материалы и видеосюжеты на эту тему с завидным постоянством появляются в социальных сетях и пророссийских средствах массовой информации, ОДНАКО, как и в случае с видеосюжетом, о котором мы говорим, их авторы не приводили никаких доказательств, подтверждающих достоверность сообщений. В нынешнем видеоролике на себя обращает внимание то, что врач не приводит НИКАКИХ доказательств. Фотографии якобы военных ВСУ настолько неразборчивы, что людей не представляется возможным идентифицировать. Грамота, которую врач якобы получил – почти наверняка подделка. Также непонятно, перед нами действительно врач или первый попавшийся с улицы актер. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Процедура трансплантации является сложной и требует участия многих специалистов (помимо самой медицинской операции, в организационной работе задействованы порою до 100 - 150 человек), что делает скрытие незаконного донорства особенно в крупных масштабах практически нереальным. Примерно такую же информацию озвучил Александр Усенко, директор украинского Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. Усенко отметил, что “для операции по трансплантации должны быть задействованы не один-два человека, а более 150 профессиональных и опытных врачей. Кроме того, следует оборудовать соответствующее высокотехнологичное обеспечение, условия хранения и консервации органов. "Черной трансплантологии" в Украине не существует, это миф”. Также крайне затруднительно осуществить процесс изъятия органов в полевых условиях, так как необходимо не только наличие квалифицированных медицинских работников, но и специальное оборудование для извлечения и сохранения органов, а также транспорт для их доставки к получателю. С учетом закрытого воздушного пространства над Украиной задача становится еще более сложной: органы, такие, как сердце и легкие, сохраняются всего четыре-шесть часов, печень — до 12–15 часов, а почки — до 36–48 часов. Также нужно понимать, что трансплантация донорского органа не гарантирует мгновенное и полное выздоровление человека, получившего орган. Такому пациенту потребуется принимать специализированные лекарства для предотвращения отторжения органа, возможно, на протяжении многих лет или даже на продолжении всей своей жизни. Без официального подтверждения трансплантации получить такие препараты практически невозможно.
Добавим, что согласно украинскому законодательству, чтобы после своей смерти стать донором органов, необходимо оформить официальное согласие: заполнить соответствующее заявление и передать его координаторам по трансплантации. Также возможно составить документ, назначающий доверенное лицо, которое после смерти донора может дать разрешение на извлечение органов.
Видео, в котором анонимный медик рассказывает о своей работе в Украине в качестве “черного трансплантолога”, опубликовано на канале в YouTube. Стоит обратить внимание, что это видео единственное, которое когда-либо было опубликовано на этом канале, а сам канал зарегистрирован 23 ноября 2022 года. Текст появился на портале нигерийского издания The Nation, однако статья является анонимной, редакция издания не указала, кто из ее журналистов является автором этого материала.
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ОПИСАНИЕ Почетной грамоты Верховной Рады Украины: Обложка имеет форму прямоугольника размером 320 х 440 мм, сложенного в один изгиб по линии длинной стороны. На лицевой стороне обложки вверху находится тисненое краской золотистого цвета изображение фасада здания Верховной Рады Украины, в центре – слова “Грамота Верховной Рады Украины”. Правая внутренняя часть вкладки представляет собой плоскость пастельно-желтого цвета со светло-голубым изображением малого Государственного Герба Украины по всему ее полю и рамки из веток калины. В написании слова “Грамота” используется древнеславянский шрифт “Ижица”. Итак, если сравнить оригинальную грамоту и ту, на которую в качестве доказательства ссылается медик, видно: что они сильно отличаются. Во-первых, в написании слова “Грамота”, в сертификате медика – отсутствует древнеславянский шрифт “Ижица”. Во-вторых, в сертификате медика отсутствует надпись “Грамота Верховной Рады Украины”, в-третьих, отсутствует рамки из веток калины, что позволяет сделать вывод что грамота медика в видеоролике либо поддельная, либо подверглась фото и видео монтажу.