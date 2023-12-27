Правда, что "врач-трансплантолог признался в том, что помогал отбирать раненых украинских солдат для изъятия органов"?



Процедура трансплантации является сложной и требует участия многих специалистов (помимо самой медицинской операции, в организационной работе задействованы порою до 100 - 150 человек), что делает скрытие незаконного донорства особенно в крупных масштабах практически нереальным. Примерно такую же информацию озвучил Александр Усенко, директор украинского Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова. Усенко отметил, что “для операции по трансплантации должны быть задействованы не один-два человека, а более 150 профессиональных и опытных врачей. Кроме того, следует оборудовать соответствующее высокотехнологичное обеспечение, условия хранения и консервации органов. "Черной трансплантологии" в Украине не существует, это миф”. Также крайне затруднительно осуществить процесс изъятия органов в полевых условиях, так как необходимо не только наличие квалифицированных медицинских работников, но и специальное оборудование для извлечения и сохранения органов, а также транспорт для их доставки к получателю. С учетом закрытого воздушного пространства над Украиной задача становится еще более сложной: органы, такие, как сердце и легкие, сохраняются всего четыре-шесть часов, печень — до 12–15 часов, а почки — до 36–48 часов. Также нужно понимать, что трансплантация донорского органа не гарантирует мгновенное и полное выздоровление человека, получившего орган. Такому пациенту потребуется принимать специализированные лекарства для предотвращения отторжения органа, возможно, на протяжении многих лет или даже на продолжении всей своей жизни. Без официального подтверждения трансплантации получить такие препараты практически невозможно.