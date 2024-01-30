Правда, что "Украина стала источником поставок органов детей и военнослужащих на черный рынок трансплантологии"?

Тезисы
1) 14:35 В швейцарских, французских и израильских клиниках используются органы детей и молодых людей из зоны украинского конфликта;
2) 15:46 Украина стала источником поставок органов;
3) 16:14 Ведутся расследования похищения детей в Украине и их использования в торговле органами.
Вердикт
Кампания дезинформации, организованная прокремлевскими силами в рамках вторжения России в Украину, направлена на демонизацию украинцев и создание конфликта между жителями Украины и остальным миром. Основные элементы этой пропаганды включают обвинения в преступлениях против детей, торговле органами, что призвано подчеркнуть якобы бесчеловечный характер украинцев. Это происходит на фоне зарегистрированных доказательств массовых депортаций украинских граждан, включая детей, и военных преступлений, совершенных Россией. Артамонов не приводит никаких доказательств своим обвинениям, ссылается на данные таких же, как он сам, пророссийских активистов, которых, кстати, уже не раз поймали на распространении ложной информации. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Кремлевские фабрики троллей, нарратив которых повторяет и распространяет Айнис Петкус, с завидной постоянностью распространяют дезинформацию о том, что Украина стала источником поставок органов для последующей их продажи на „черном” рынке для пересадки. И мы, и наши коллеги из других, международных изданий подготовили ряд материалов, в которых рассказываем и показываем, как российские и пророссийские блогеры и СМИ распространяют дезинформацию о „торговле органами”.
В 2022 году медики в Украине провели 384 операции по пересадке органов, а в 2023 году – 585 операций. Согласно украинскому законодательству, чтобы после своей смерти стать донором органов, необходимо оформить официальное согласие: заполнить соответствующее заявление и передать его координаторам по трансплантации. Также возможно составить документ, назначающий доверенное лицо, которое после смерти донора может дать разрешение на извлечение органов.
Повторимся: в Украине любой желающий стать донором органов при жизни должен обратиться в центр трансплантологии и пройти тщательное медицинское обследование, чтобы определить его пригодность к донорству. Для реализации посмертного донорства необходимо наличие заранее выраженного согласия умершего на донорство или письменное разрешение от его близких.
В Украине существуют ограничения и для посмертного донорства: нельзя использовать органы умерших детей-сирот, детей без родительской опеки, лиц, признанных недееспособными. Также запрещено брать органы у лиц без определенной личности, а также у военных и гражданских лиц, ставших жертвами военных действий в Украине.
Хотелось бы обратить внимание читателей, что процедура трансплантации является сложной и требует участия многих специалистов (помимо самой медицинской операции, в организационной работе задействованы порою до 100 - 150 человек), что делает скрытие незаконного донорства особенно в крупных масштабах практически нереальным.
Мира Тэрада и Анастасия Михайловская, которые якобы вели расследования о изъятии органов для целей „черной трансплантологии”, пророссийские деятельницы, которые занимаются распространением дезинформации, созданной российскими средствами массовой информации. В частности – Мира Тэрада – это новое имя россиянки Оксаны Вовк, которая некоторое время жила за рубежом, а в 2019 года была арестована в Финляндии по обвинению американских властей в отмывании денег вместе с бывшим мужем-американцем. В 2020 году в США суд приговорил Тэраду-Вовк к тюремному заключению на 2,5 года. В 2021 году женщину депортировали в Россию.
- Источники
- ДЕЗИНФО: Украинцы депортировали детей с Донбасса и, вероятно, продавали их органы
- Заявление прокурора Карима А. А. Хана КС о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и г-жи Марии Львовой-Беловой
- ООН: Доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине
- Правда ли, что „жена Зеленского причастна к продаже детей европейским педофилам”?
- ФЕЙК: Доход от „черной трансплантологии” составляет 7% госбюджета Украины
- В 2023 году в Украине провели 585 трансплантаций
- Украина – закон о трансплантологии