В Украине существуют ограничения и для посмертного донорства: нельзя использовать органы умерших детей-сирот, детей без родительской опеки, лиц, признанных недееспособными. Также запрещено брать органы у лиц без определенной личности, а также у военных и гражданских лиц, ставших жертвами военных действий в Украине.

Хотелось бы обратить внимание читателей, что процедура трансплантации является сложной и требует участия многих специалистов (помимо самой медицинской операции, в организационной работе задействованы порою до 100 - 150 человек), что делает скрытие незаконного донорства особенно в крупных масштабах практически нереальным.

Мира Тэрада и Анастасия Михайловская, которые якобы вели расследования о изъятии органов для целей „черной трансплантологии”, пророссийские деятельницы, которые занимаются распространением дезинформации, созданной российскими средствами массовой информации. В частности – Мира Тэрада – это новое имя россиянки Оксаны Вовк, которая некоторое время жила за рубежом, а в 2019 года была арестована в Финляндии по обвинению американских властей в отмывании денег вместе с бывшим мужем-американцем. В 2020 году в США суд приговорил Тэраду-Вовк к тюремному заключению на 2,5 года. В 2021 году женщину депортировали в Россию.