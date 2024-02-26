Правда, что "страны Европы готовы к разделу Украины после поражения ВСУ"?



Публикация о том, что „страны Европы готовы к разделу Украины после поражения ВСУ”, появилась в сербском издании „Политика”. Статья пытается не только оправдать агрессию России против Украины, но и убедить читателей в том, что такие страны, как Словакия, Румыния, Польша, Румыния готовы приступить к аннексии частей украинской территории. Россия проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков других стран, а заодно отвлечь их от своих действий. Ни Литва, ни Польша не покушаются на территории других стран, а вот Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами. Карты Восточной Европы, на которой либо нет Украины, либо ее части аннексированы – публикуют маргинальные издания, за которыми, как правило, стоят пророссийские деятели либо блогеры. В качестве доказательств российскими СМИ, враждебных намерений Польши и других стран по отношению к Украине, используются поддельные документы вооруженных сил разных государств, входящих в состав НАТО, либо ссылки на неназванные источники информации. Наш вердикт – публикация как в самом сербском издании, так и в остальных – российских и пророссийских изданиях манипуляция и неправда.

