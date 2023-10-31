Правда, что "Европа призвала Украину капитулировать"?

 
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Volodymyras Zelenskis ir Ursula von der Leyen išeina po spaudos konferencijos Kijeve 2023 m. gegužės 9 d.
Volodymyras Zelenskis ir Ursula von der Leyen išeina po spaudos konferencijos Kijeve 2023 m. gegužės 9 d.
ФОТО: AFP / Scanpix

Видеоролик, который появился в социальных сетях и вызвал дискуссии, сообщает, что "Европа призвала Украину капитулировать". Мы проверили слова авторов видеоклипа и выяснили, что ничего подобного в Евросоюзе не заявляли.

Тезисы

Короткий видеоролик со звучным названием "Европа призвала Украину капитулировать" сообщает: "Верховный представитель Евросоюза заявил, что Европа больше не в состоянии поддерживать Украину, так как все средства идут в Израиль, и призвал Зеленского к капитуляции".

Вердикт

Ничего подобного европейские дипломаты не заявляли, более того, наоборот – Брюссель продолжает поддерживать Украину. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Комментарий детектора лжи

Для того, чтобы убедиться в ложности тезисов данного видео, достаточно ознакомиться с заявлением лидеров Европейского Союза. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, исполнительного органа власти Европейского союза, 27 октября заявила о намерении ЕС и дальше поддерживать Украину и вводить новые пакеты санкций, направленные против Российской Федерации. Официальный сайт Европейского парламента тоже не подтверждает сенсационной информации о прекращении поддержки ЕС для Украины. На его сайте с легкостью можно найти информацию о том, что Европарламент "одобрил предложение о выделении 50 млрд. евро на поддержку, восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины, начиная с 2024 года". Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, несколько дней назад сообщил, что "несмотря на кризис на Ближнем Востоке, наше внимание не отвлекается от Украины".
Ложь

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе, который завершился 27 октября, подтвердили намерения "предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется". Что касается военной помощи, то лидеры Евросоюза призвали ускорить поставки ракет и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны "для защиты населения, критической и энергетической инфраструктуры. В долгосрочной перспективе ЕС и государства-члены вместе с партнерами будут способствовать выполнению будущих обязательств по безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем". Помимо этого, лидеры ЕС одобрили планы использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, пишет Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия может выдвинуть соответствующее предложение в начале декабря.

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