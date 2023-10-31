Правда, что "Европа призвала Украину капитулировать"?

Тезисы
Короткий видеоролик со звучным названием "Европа призвала Украину капитулировать" сообщает: "Верховный представитель Евросоюза заявил, что Европа больше не в состоянии поддерживать Украину, так как все средства идут в Израиль, и призвал Зеленского к капитуляции".
Вердикт
Ничего подобного европейские дипломаты не заявляли, более того, наоборот – Брюссель продолжает поддерживать Украину. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Комментарий детектора лжи
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе, который завершился 27 октября, подтвердили намерения "предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется". Что касается военной помощи, то лидеры Евросоюза призвали ускорить поставки ракет и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны "для защиты населения, критической и энергетической инфраструктуры. В долгосрочной перспективе ЕС и государства-члены вместе с партнерами будут способствовать выполнению будущих обязательств по безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем". Помимо этого, лидеры ЕС одобрили планы использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, пишет Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия может выдвинуть соответствующее предложение в начале декабря.
- Источники
- Официальный Твиттер - Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейской комиссии
- Как ЕС поддерживает Украину в 2023 году
- Официальный сайт – Еврокомиссии
- Жозеп Боррель – декларация поддержки Украине
- Документ по итогам саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе 26 и 27 октября 2023 года
- Лидеры ЕС поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине