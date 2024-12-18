Зурабишвили призвала к новым выборам в Грузии

„В некотором смысле мы чувствуем себя так, будто вернулись в 1921 год (время вхождения Красной Армии в Тбилиси. - Ред.), поскольку происходившее повторяется. Именно этим объясняется мужество и решимость, с которыми грузинский народ реагирует сегодня“, - отметила она.

„Я лично видела насилие, которое происходило в ряде районов и на некоторых участках, позвонила министру внутренних дел (Грузии Вахтангу Гомелаури. - Ред.) и не смогла с ним связаться... Он не перезвонил до сих пор“, - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Европейский Союз оказать давление на пророссийское правительство страны для проведения новых выборов на фоне полицейских репрессий в отношении мирных протестующих. Зурабишвили выступила в среду, 18 декабря, на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

„Они (грузины. - Ред.) воспринимают происходящее как лишение себя свободы, будущего и, в некотором роде, независимости“, - добавила она.

Президент: Общество в Грузии не расколото

При этом Зурабишвили подчеркнула, что речь идет об очень мирном протесте. „Мы просим только о двух вещах: вернуть нам голос, поскольку выборы были украдены, и вернуть нам наше европейское будущее“ - путем проведения новых выборов, указала она.

Президент уверена, что в Грузии общество не расколото, а есть грузинский народ и репрессивный аппарат одной из партий.