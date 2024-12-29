Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси: „Я уношу с собой легитимность“

„Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии“, - цитируют Саломе Зурабишвили грузинские СМИ и Telegram-каналы.

Как передает корреспондент DW в Тбилиси, обращаясь к своим сторонникам, которые с утра собрались у президентского дворца, она раскритиковала правящую партию „Грузинская мечта“, которая „довела страну до тотального кризиса“.