Знаменитый Руанский собор пострадал при пожаре

Первыми огонь заметили рабочие, сообщил представитель пожарной службы. Он оценил риск распространения пламени как низкий, поскольку большинство элементов конструкции и предметов в месте пожара - металлические.

На момент публикации сообщений о пострадавших, причине возгорания и объеме причиненного ущерба не поступало. Неясно, пострадали ли деревянные конструкции крыши, указали в префектуре.

Самое высокое здание мира - на картинах Моне

Готический католический собор в Руане относится к самым известным храмам Франции. С 1876 по 1880 годы собор являлся самым высоким зданием в мире. Его не раз писал французский художник-импрессионист Клод Моне. Высота шпиля Руанского собора составляет 151 метр.