Знаете ли вы, что в самолете Coca-Cola не такая вкусная, как на земле? На это есть причина!

Дело в том, что на высоте 10 000 метров вкусовые рецепторы немеют. Поэтому эксперты рекомендуют заказывать более острые блюда из бортового меню, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от еды. Как пишет The Sun Travel, именно поэтому такой популярный напиток, как Coca-Cola, в самолете не так вкусен, как на земле.

Низкое давление воздуха и сухой воздух в самолете могут ослабить ваши чувства вкуса и обоняния. Особенно это касается сладких и некачественных вкусов – их интенсивность снижается примерно на 30%.

Поскольку Coca-Cola — один из самых сладких напитков (в банке объемом 330 мл содержится 35 г сахара), пить ее в самолете может быть гораздо менее приятным занятием.