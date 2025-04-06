Жёсткий контроль за шумом на "острове вечеринок" в Хорватии: что это значит для отдыхающих?

На прошлой неделе члены городского совета Хвара проголосовали за сохранение ограничений на летний период, который не допускают шум выше 85 децибел.

Кроме того, существует несколько туристических правил, касающихся одежды и поведения, о которых следует знать, если вы не хотите получить штраф.

В попытке отказаться от тусовочного туризма Хвар (одноимённый с островом город) проголосовал за сохранение ограничений на уровень шума в летний период, что окажет значительное влияние на клубы, дискотеки и открытые площадки.

Это эквивалентно шумному ресторану, что означает заметные изменения для популярных клубов на открытом воздухе, которые открываются в пик сезона, а также для ресторанов, проводящих свадьбы под открытым небом.

Как сообщается, это решение встретило сопротивление со стороны ресторанов, баров и других предприятий, а также гостиничного сектора, который предлагал, как сообщает местный новостной сайт CroatiaWeek, вместо этого объявить весь остров круглогодичной зоной развлечений,