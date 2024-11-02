„Жующие челюсти“ армии РФ: действительно ли „посыпался“ украинский фронт на Донбассе?

Он не исключил, что Покровск и Курахово могут пасть в ближайшие месяцы, однако подчеркнул: главная цель — не просто сохранить Украину как государство, но и не потерять больше ни одного областного центра. Очевидно, речь может идти о Херсоне и Запорожье, которые Владимир Путин публично называет „российской территорией“ и требует „вывести“ из этих областных центров украинские войска.