Журналисты ZDF пострадали при ударе по отелю в Харькове

Журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали при обстреле Харькова войсками РФ вечером в субботу, 30 декабря. Съемочная группа немецкого телеканала находилась в отеле Kharkiv Palace в центре города, когда он попал под российский удар. Все журналисты остались живы. Украинская переводчица, работавшая со съемочной группой, получила серьезные травмы - перелом ребра и трех позвонков. Об этом сообщила 31 декабря одна из членов съемочной группы ZDF, состоящей из семи человек, корреспондентка Алиса Юнг (Alica Jung).

"Когда я открываю дверь своей комнаты, я вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли еще мои коллеги и какая часть этого здания еще сохранилась. Я сразу понимаю, что здесь что-то произошло, что мне нужно выбраться отсюда и найти свою команду", - описала Юнг свои впечатления в первые секунды после удара.